«Саша был центром всего»: Захар Прилепин рассказал о друге, погибшем при взрыве машины

Состояние Захара Прилепина остается стабильным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Писатель Захар Прилепин рассказал о своем друге Александре Шубине, погибшем при взрыве машины писателя. Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в поселке Пионерский в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а сам писатель был доставлен в больницу с травмами.

- У нас была небольшая компания всё это годы: шесть человек, плюс я. Трое ранены, трое убиты, - вспоминает Захар Прилепин. - Саша всегда был в центре всей нашей походной жизни, и даже в жизни моей семьи. Он был центром всего. Когда у меня заболела собака Кержак, мой любимец мастиф, и ему ни один врач не давал ни одного шанса, он сказал, что спасет его, отвез в Москву и жил там с ним полгода, вытаскивая его из операций. И спас.

По словам писателя, Александр Шубин ранее трижды спасал его от гибели. Это был четвертый раз.

- В этот раз он спас мне жизнь в четвертый раз. Несколько раз во время обстрелов он натурально закрывал меня собой. Если б его не было в машине… Всё понятно, что было бы. Он в очередной раз закрыл меня всем собой. Теперь я понимаю, что надо мной, таким взрослым, всегда были его белые, солнечные крылья.

Как рассказал Захар Прилепин, он планирует достроить часовню в своей деревне, которую они строили вместе с Шубиным.

- Он был очень добрый, он очень много смеялся, улыбался, радовался, Господень мир восхищал его, - поделился писатель. - Он тайно жертвовал на храмы и мечтал о нашей часовне, в нашей деревне. В августе она должна была появиться.

Сам писатель все еще остается в больнице. По словам медиков, его состояние стабильное.

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