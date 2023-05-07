Ловил куропаток на несуществующем пруду: В полиции рассказали, как вышли на след подозреваемого в покушении на Захара Прилепина

Полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Прилепина, представят к наградам. Фото: Василий КРОТОВ

Одной из главных новостей в Нижегородской области остается покушение на писателя Захара Прилепина. Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в деревне в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а политик был доставлен в больницу с травмами. Вскоре по горячим следам удалось задержать и первого подозреваемого в покушении. В полиции рассказали, как им удалось выйти на его след.

- Около 12 часов поступило сообщение, что в поселке Пионерский взорвали машину. Мы сразу выехали на мой административный участок в деревню Козлово, куда могли прийти люди из поселка. Там рядом лесной массив и мы решили просмотреть дорогу. Там нам навстречу шел неизвестный мужчина, - вспоминает Старший участковый уполномоченный Семеновского городского округа Александр Соколов.

Увидев незнакомого человека, полицейские сразу заподозрили неладное. Тем более, что забрести туда случайно практически невозможно. Поселок Пионерский – настоящий «медвежий угол» с населением в сорок человек и со всех сторон окруженный лесами.

- Когда мы его остановили, то он сказал, что ловил на пруду куропаток, - рассказывает участковый уполномоченный Дмитрий Воеводин. – Однако на данном участке нет никакого пруда и куропаток тоже. Мы попросили его предъявить документы и вынуть все из карманов. В кошельке у него оказалось два паспорта: один Украины, а второй – России. Мы стали с ним разговаривать - и в коне концов он сознался.

К слову, в настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В ходе расследования будут проведены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.

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