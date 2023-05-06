Очевидцы поделились видео с места взрыва машины Захара Прилепина в Нижегородской области

Машину буквально разорвало пополам. Фото: СК России

Очевидцы поделились видео с места взрыва машины Захара Прилепина. На кадрах видно, что после взрыва от иномарки осталась фактически только задняя половина, передняя часть была уничтожена. Сама машина перевернута и лежит на крыше. Вокруг столпились и зеваки, и следователи, которые просят всех отойти подальше. Правоохранителям предстоит разобраться в деталях происшествия.

Напомним, ЧП произошло 6 мая около 10.40 в деревне Пионерское Борского района, которая находится примерно в 50 километрах от Нижнего Новгорода. По информации пресс-службы СК России, на этом автомобиле Захар Прилепин передвигался со своей семьей. Во время инцидента погиб водитель, сам писатель был ранен и эвакуирован в больницу вертолетом. По предварительным данным нижегородского ГУ МВД, больше никто не пострадал.

- Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас на месте работают криминалисты. Одновременно с этим ведется поиск преступников, объявлен план-перехват. На трассе в Борском районе дежурят машины ДПС и досматривают машины.

- По поручению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователей-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России, - сообщили в Следственном комитете.