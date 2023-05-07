«Думали, что рванул газовый баллон»: Очевидцы рассказали о взрыве машины Захара Прилепина

Очевидцы рассказали о взрыве машины Захара Прилепина. Фото: Василий КРОТОВ

В Нижегородской области продолжают обсуждать взрыв машины известного писателя Захра Прилепина. Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в поселке Пионерский в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а сам писатель был доставлен в больницу с травмами. О том, как произошел взрыв, «Комсомолке» рассказали очевидцы происшествия.

Сам поселок Пионерский – настоящий медвежий угол, затерянный в лесах Нижегородской области. Здесь нет ни связи, ни интернета, ни дорог. До ближайшего автобуса надо идти пешком 20 километров. Зато с избытком дикой нетронутой природы – рукой подать до известного Керженского заповедника.

- Посёлок - глухомань, дороги нет, транспорт сюда не ходит, - рассказал «КП-Нижний Новгород местный житель. – Захар приезжал отдыхать в этот поселок. Лично я с ним не знаком. Знаю, что собака у него сенбернар Шмель. Как рассказывают, мужчина он вежливый, нешумный, нежадный для работников.

В субботу, 6 мая, перед длинными выходными в поселок съехались отдыхающие: у кого-то здесь дачи, у кого-то – родительские дома. О том, что в поселке гостит и писатель, никто особо и не знал.

- Наш дом находится в 150 метрах от взрыва, - рассказал «КП-Нижний Новгород» Игорь П. – В момент взрыва, мы были на рыбалке и услышали грохот. Сначала думали, что газовый баллон рванул, но уж больно сильный был звук. Сразу побежали туда – оказалось, что взорвали машину.

В момент происшествия неподалеку от места взрыва находились дети местных жителей. Все произошло буквально на их глазах.

- Услышав звук, они повернулись и увидели, как машина взлетела в воздух, - рассказывает Игорь. – Когда мы прибежали, самого Захара уже вытащили из машины. Два человека попеременно поддерживали с ним контакт, не давая потерять сознание. Супруга соседа, медработник, сделала обезболивающий укол, ему стало полегче. Но он все время стонал.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать специальные службы. Весь поселок оцеплен, на месте работают кинологи и взрывотехники. В настоящее время следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В ходе расследования будут проведены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.

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