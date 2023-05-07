«Высадил дочь за пять минут до взрыва»: Захар Прилепин раскрыл подробности произошедшего покушения

Прилепин рассказал, что находился за рулем взорванной машины. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Писатель Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения. В своем первом посте он раскрыл подробности произошедшей трагедии. Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в поселке Пионерский в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а сам писатель был доставлен в больницу с травмами. Спустя более, чем сутки писатель рассказал, как произошел взрыв.

- Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат, - написал писатель в своем телеграм-канале. - Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то.

По словам писателя, едва придя в сознание, он сразу начал отдавать первые распоряжения.

- Я действительно высадил дочь за 5 минут до взрыва, - признается писатель. - Я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий. Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали.

В своем посте писатель поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за то, что тот оперативно прислал вертолет. Благодаря этому до города удалось добраться за 16 минут, хотя на машине дорога занимает три часа. Кроме того, по словам писателя, он намерен достроить молельню у себя в деревне.

- Спасибо Санечке, за эти 8 лет он спасал мне жизнь несколько раз. Я не знаю никаких слов, что сказать тебе, Сань, сейчас, - написал Захар Прилепин. - Мы с Саней как раз начинали строить молельню в нашей деревне. Я ее дострою. Она будет в честь святого Александра.

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