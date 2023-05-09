Захар Прилепин записал первое видеообращение из больницы, где поздравил всех с Днем Победы

Захар Прилепин записал видеообращение из больницы. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина.

Писатель Захар Прилепин записал первое видеообращение из больницы, в котором поздравил всех с Днем Победы. Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в поселке Пионерский в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а сам писатель был доставлен в больницу с травмами. Одним из первых в палате его навестил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вместе с которым они записали праздничное видеообращение.

-Всем привет! Мы с Захаром Прилепиным решили всех поздравить со святым праздником 9 мая. Всего вам самого лучшего и победы, - первым начал Глеб Никитин.

- Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку и будем побеждать впредь. Все зло будет поругано и порушено. С Глебом Сергеевичем нас никакие преграды не пугают. С победой! – продолжил писатель.

К слову, накануне писатель впервые рассказал о том, как произошел взрыв. По его словам, буквально за пять минут до этого он высадил из автомобиля дочь.

- Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат, - написал писатель в своем телеграм-канале. - Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то.

По словам писателя, едва придя в сознание, он сразу начал отдавать первые распоряжения.

- Я действительно высадил дочь за 5 минут до взрыва, - признается писатель. - Я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий. Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все.

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