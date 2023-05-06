Машина искорежена, в земле воронка: опубликовано фото с места взрыва машины Захара Прилепина

От автомобиля осталась только груда металла. Фото: СК РФ

Опубликована фотография с места взрыва машины Захара Прилепина в Нижнем Новгороде. Кадрами последствий ЧП поделился Следственный комитет РФ. На фото видно, что машина сильно покорежена, она лежит на крыше, вся передняя часть превратилась в груду металла. Под машиной большая воронка, вероятно именно над этим местом и произошёл взрыв. Рядом валяются части автомобиля.

Автомобиль, в котором писатель Захар Прилепин 6 мая 2023 года возвращался в Москву с Донбасса, взорвался в Нижегородской области, в районе деревни Пионерское. В этот момент машина начинала движение: писатель останавливался в кафе, чтобы пообедать. Предполагается, что в этот момент неизвестные заложили взрывное устройство под днище или в капот автомобиля.

Пока неизвестно точно, кто был в машине с Прилепиным. По предварительной информации в авто находилась его дочь, но ее высадили до взрыва.

Захар Прилепин в результате аварии получил травму обоих ног. С места взрыва его доставили в нижегородскую больницу, наложив шины. По информации источников из больницы, его теперь на вертолёте собираются доставить в Москву. На месте ЧП работают следователи. По подозрению в покушении на писателя разыскивают двух мужчин.

В январе стало известно, что Прилепин отправился добровольцем на спецоперацию Он заключил договор с Росгвардией. Захар имел воинское звание майора ВС ДНР.

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