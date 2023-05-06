В Нижегородской области взорвали машину с Захаром Прилепиным.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
После взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области 6 мая 2023 года возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК России. ЧП случилось недалеко от села Пионерское. Автомобиль, в котором ехал писатель, останавливался для того, чтобы пассажиры могли пообедать. Из него высадили дочь Прилепина. Затем машина поехала дальше и раздался взрыв.
- По поручению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователей-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России, - сообщили в ведомстве.
Сейчас правоохранители работают на месте ЧП в Борском районе, где утром 6 мая неизвестные взорвали автомобиль Audi Q7 Захара Прилепина. По предварительным данным, водитель погиб, а писатель остался жив. Сейчас он находится в больнице. По всей видимости, его состояние не представляет угрозы жизни.
- Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По предварительной информации ГУ МВД России по Нижегородской области, других пострадавших нет. Сейчас преступников ищут.
- Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению, - сообщили в МВД.
Кадры с мечта ЧП. Фото: СК РФ
Правоохранители сообщают, что в машину было заложено взрывное устрйство. На месте ЧП даже осталась воронка в земле. Пока неизвестно, кто заложил его, следователи объявили в розыск двух мужчин, которых подозревают в причастности к случившемуся.
Отправившийся на место ЧП корреспондент «КП – Нижний Новгород» сообщает, что на выезде из Нижнего Новгорода стоят посты ГИБДД, тормозят и проверяют автомобили. Из-за этого на выезд скопилась большая пробка. Введен план «Перехват»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал состояние Захара Прилепина, заявив, что писатель «в порядке». Такой же информацией поделиласьпресс-служба писателя.
Случившееся прокомментировала и официальный представитель МИД Мария Захарова.
- Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара, - написала она в своем телеграм-канале.