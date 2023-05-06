В Нижегородской области взорвали машину с Захаром Прилепиным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Взрыв автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области 6 мая 2023 года

После взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области 6 мая 2023 года возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК России. ЧП случилось недалеко от села Пионерское. Автомобиль, в котором ехал писатель, останавливался для того, чтобы пассажиры могли пообедать. Из него высадили дочь Прилепина. Затем машина поехала дальше и раздался взрыв.

- По поручению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователей-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России, - сообщили в ведомстве.

Что происходит на месте взрыва автомобиля Захара Прилепина

Сейчас правоохранители работают на месте ЧП в Борском районе, где утром 6 мая неизвестные взорвали автомобиль Audi Q7 Захара Прилепина. По предварительным данным, водитель погиб, а писатель остался жив. Сейчас он находится в больнице. По всей видимости, его состояние не представляет угрозы жизни.

- Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По предварительной информации ГУ МВД России по Нижегородской области, других пострадавших нет. Сейчас преступников ищут.

- Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению, - сообщили в МВД.

Кадры с мечта ЧП. Фото: СК РФ

Причины взрыва автомобиля Захара Прилепина

Правоохранители сообщают, что в машину было заложено взрывное устрйство. На месте ЧП даже осталась воронка в земле. Пока неизвестно, кто заложил его, следователи объявили в розыск двух мужчин, которых подозревают в причастности к случившемуся.

План «Перехват» из-за покушения на Захара Прилепина

Отправившийся на место ЧП корреспондент «КП – Нижний Новгород» сообщает, что на выезде из Нижнего Новгорода стоят посты ГИБДД, тормозят и проверяют автомобили. Из-за этого на выезд скопилась большая пробка. Введен план «Перехват»

Состояние Захара Прилепина после покушения

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал состояние Захара Прилепина, заявив, что писатель «в порядке». Такой же информацией поделиласьпресс-служба писателя.

Случившееся прокомментировала и официальный представитель МИД Мария Захарова.

- Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара, - написала она в своем телеграм-канале.