МВД: Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина задержан в Нижегородской области

Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина задержан в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области задержали подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, - сообщила она.

Машина Захара Прилепина была взорвана утром 6 мая в деревне Пионерское Борского района. Взрыв был таким мощным, что буквально уничтожил всю переднюю половину иномарки и перевернул ее оставшуюся часть - первые кадры с места происшествия опубликовал СК. Водитель погиб, а сам писатель получил ранения, но сейчас его жизни ничто не угрожает.

- У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

СК возбудил уголовное дело - произошедшее квалифицировали как теракт.