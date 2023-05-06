Покушение на Захара Прилепина квалифицировали как теракт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Покушение на писателя Захара Прилепина квалифицировали как теракт. После взрыва его автомобиля в Нижегородской области 6 мая СК возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось утром 6 мая около 11 часов утра в деревне Пионерское Борского района, расположенной примерно в 50 километрах от Нижнего Новгорода.

- Произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. В результате происшествия известный писатель получил ранение, а его водитель погиб. В настоящее время Захар Прилепин доставлен в медицинское учреждение, - сообщает СК РФ.

По информации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, политик получил «незначительные переломы».

- Угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь, - написал Никитин в своем телеграм-канале.

От взрыва передняя часть машины была буквально уничтожена, сама она перевернулась, а на земле образовалась небольшая воронка. Первые кадры с места ЧП опубликовал СК.

Сразу после взрыва в регионе был объявлен план «Перехват», и вскоре полицейским удалось задержать человека, который мог быть причастен к покушению.

- В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.