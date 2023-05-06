Поймали у лесного массива: В МВД раскрыли подробности задержания подозреваемого в покушении на Захара Прилепина

В МВД раскрыли подробности задержания подозреваемого в покушении на Захара Прилепина. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В покушении на писателя Захара Прилепина подозревается 30-летний мужчина, который ранее уже был судим. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, которая рассказала подробности поимки предполагаемого преступника.

- В ходе мероприятий по плану «Перехват» трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Семёновский» задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению, - сообщила Ирина Волк.

Автомобиль Захара Прилепина после взрыва. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Задержанный был доставлен в отдел полиции, после чего его передадут следственным органам.

- Розыск возможных соучастников продолжается, - заявила Ирина Волк.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в деревне в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а политик был доставлен в больницу с травмами. Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, у него «незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет». Сейчас он находится в больнице Нижнего Новгорода, с ним работают врачи.

СК возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В ходе расследования будут проведены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.