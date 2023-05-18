Брала то 700 долларов, то сразу 5 тысяч евро: В Нижнем Новгороде начался суд над кассиршей, обвиняемой в похищении из банка 26 миллионов

Была на хорошем счету у коллег. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде начали судить 24-летнюю кассиршу, которая вынесла из банка почти 26 миллионов рублей. На скамье подсудимых также оказался и молодой человек девушки, на счета которого поступали украденные средства. Вместе парочка тратила деньги на собственные нужды и путешествия. Однако теперь, когда афера вскрылась, возлюбленных арестовали и теперь им вполне может грозить срок до 10 лет. «Комсомолка» присутствовала на первом заседании по этому делу.

Напомним, что в банке Катя (имя изменено – прим.) трудилась уже несколько лет, она была на хорошем счету у коллег и начальства.

– Если были какие-то просчеты, недостача или избыток, она помогала найти и устранить ошибку. Катя шла на повышение. Её подготавливали для работы заместителем руководителя, чтобы она могла устраивать всю кассовую работу, оценивать потери и риски, – рассказала ранее «КП-Нижний Новгород» коллега подозреваемой Вера.

Вместе парочка тратила деньги на собственные нужды. Фото: СОЦСЕТИ

Именно из-за положительной репутации многие были в шоке от новостей о совершенном мошенничестве. Никаких предпосылок ведь не было, а сам переполох в банке случился лишь тогда, когда Катя не вышла на работу. Службы безопасности сразу заподозрили, что что-то здесь нечисто и стали проверять её рабочее место, обнаружив недостачу денег в кассе. И сумма пропала не маленькая, почти 26 миллионов рублей.

Как оказалось, Катя пользовалась своим служебным положением больше года. У девушки был доступ к данным клиентов, поэтому виртуально она продавала и покупала от их имени иностранную валюту, а разницу с курсов переводила на счета своего сожителя. Валюта покупалась в абсолютно разных размерах: 700 долларов, 11 тысяч долларов, 1025 евро, 5 тысяч евро и так далее. Случаев незаконных финансовых операций было много, не один десяток.

В этой истории удивляет, пожалуй, не только тот факт, что сотруднице удалось вынести такую сумму и остаться незамеченной, но также и то, что недостачу в банке обнаружили слишком поздно. Однако, по словам адвоката девушки, похищенные деньги…не пропадали вовсе.

– У нас есть свидетель, бывший работник банка, имевший непосредственное отношение к этим деньгам, – рассказал ранее КП-Нижний Новгород» адвокат подозреваемой Алексей Скворцов. – Он пересчитывал их, юридически и фактически переводил их на мою подзащитную, чтобы они числились за ней. Что это такое? К примеру, одна кассирша говорит другой – переведи на меня деньги, чтобы я могла выдавать. И та переводит. После этого деньги становятся подотчетны другому кассиру. Это обычная процедура. После этого приезжал инкассатор, который забыл мешок денег, числившийся на ней. Затем он приехал в инкассаторский центр, где ему сказали, что он забыл один мешок - и поставили недостачу. Он вернулся за этим мешком, привез его назад. Поставили отметку, что деньги привезли, а недостачу забыли снять. По словам этой работницы банка, деньги не пропали – их просто забыли учесть, когда их вернули. Они их забыли завести в программу.

Так или иначе, теперь в этом громком и запутанном деле будет разбираться суд. Следующее заседание по этому делу состоится в июне.