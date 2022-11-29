Электричество вернули во все населенные пункты Нижегородской области, пострадавшие от ледяного дождя

В некоторых населенных пунктах пока используются временные источники питания. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Электричество вернулось в дома жителей Нижегородской области после ледяного дождя и связанных с ним аварий на линиях электропередач. Как сообщает пресс-служба правительства региона, по состоянию на 10:00 29 ноября электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах.

- В зависимости от конкретной ситуации в каждом населенном пункте, энергетики использовали постоянную или временную схемы энергоснабжения. В целях временного обеспечения электроэнергией жителей обесточенных населенных пунктов за весь период задействовали 60 подвижных источников электроснабжения, - сообщили в пресс-службе.

В некоторых районах еще вероятны временные отключения света. Это связано с тем, что на некоторых участках все еще не завершены ремонтные работы. Бригады специалистов работают в круглосуточном режиме. Всего с начала ремонтной кампании заменено 26 опор линий электропередач, выправлено еще 118. Кроме того, устранено 437 обрывов проводов, проведено свыше 1,3 тысячи мероприятий по вырубке деревьев, которые упали в сторону проводов.

Напомним, ледяной дождь накрыл Нижегородскую область 22 ноября. Следующее утро жители региона встретили, лицезрея обледенелые дороги, автомобили, поваленные деревья и опоры ЛЭП, оборванные провода.

Дома 112 тысяч человек по всей области остались без света на несколько дней.

В результате режим ЧС был введен в 14 районах области, среди которых Богородский, Вачский, Кстовский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Сосновский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский районы, а также города Бор и Арзамас. В других районах был объявлен режим повышенной готовности.

Обесточены оказались социально значимые объекты и предприятия, где без электричества производственный процесс просто встал. Считается, что больше всего от стихии пострадал Богородский район. Там упала опора ЛЭП, из-за которой без света остались около десятка сел, деревень и коттеджных поселков.

Некоторые дома на территории района обогреваются за счет электричества, поэтому там также исчезли тепло и вода, поступающая из скважин. Жителям этих деревень и сел организовали подвоз воды. Кроме того, в здании районной администрации был открыт пункт временного обогрева и питания.

К слову, сейчас в муниципалитетах продолжают собирать информацию от местных жителей, а также обеспечивают водой и предметами первой необходимости тех, кто в этом нуждается.

Сообщить об отсутствии света или повреждении линий электросетей нижегородцы могут, обратившись в «Россети» по номеру телефона: 8-800-220-0-220.