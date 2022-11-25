Стало известно, что происходит в Богородском районе, оставшемся без света после ледяного дождя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богородском районе Нижегородской области уже третьи сутки остаются без электричества многие населенные пункты. Виной всему обрушившийся на регион ледяной дождь. О том, как справляются с последствиями стихии, «КП-Нижний Новгород» рассказали в администрации Богородского муниципального округа.

- В здании администрации открыт пункт временного обогрева и питания граждан, оказавшихся из-за аварии в трудной жизненной ситуации, - говорится в сообщении. – Одновременно с этим организован подвоз воды в населенные пункты Высоково, Бурцево, Сысоевка, Нипецино, Арапово, Великосельево. Во все этих поселках водоснабжение в домах зависит от электрических насосов.

Между тем, социальные сети пестрят сообщениями от жителей Богородского района, оставшихся в эти дни без света. Многим из них пришлось в срочном порядке покупать генераторы, а то и вовсе готовить еду на кострах.

- Деревня Песочное без света с 22 ноября, отключили в десять часов вечера. У нас столб падает на жилой дом, кругом оборванные провода и поломанные деревья. На улицу выйти страшно - того и гляди на голову все рухнет, - пожаловалась Дарина С.

По данным «Нижновэнерго», все энергетики работают в круглосуточном режиме. На данный момент электроэнергию удалось восстановить в большинстве школ, детсадов и медицинских учреждений.

- Сейчас в муниципальном округе работает девять бригад, используется 14 единиц техники, - рассказали в администрации. – Муниципалитетом создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на сетях электроснабжения.

КСТАТИ

В администрации Богородского района работают телефоны горячей линии по вопросам отсутствия электро- и теплоснабжения, временного размещения в специальных пунктах: (83170) 2-47-04 и 2-33-63.