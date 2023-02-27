Работают водолазы: Пропавшего Сашу Левичева ищут в Нижегородской области четвертый день

Пошел пятый день с момента, как мальчик ушел из дома
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Поиски пропавшего Саши Левичева продолжаются в Кстовском районе Нижегородской области. Пошел пятый день с момента, как мальчик ушел из дома на прогулку и не вернулся, и четвертый день, как его ищут.
– Сегодня с утра поиски продолжаются, пока результатов они не дали. Работают водолазы, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
24 февраля в результате поисков были обнаружены следы на реке, ведущей к полынье. В тот же день водолазы совершили два спуска и обследовали 2400 квадратных метров дна. Но их работа результатов не дала.
25 февраля водолазная группа продолжила работу. К поискам Саши Левичева привлекли судно на воздушной подушке.
К поискам Саши Левичева привлекли судно на воздушной подушке
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В тот же день поиски 10-летнего мальчика стали координировать сотрудники прокуратуры Нижегородской области.
Кроме того, волонтеры начали разыскивать записи с видеорегистраторов автомобилей, проезжавших поблизости.
– Спасибо всем неравнодушным и отзывчивым людям, – обратились к нижегородцам волонтеры. – Будем благодарны, если отзовутся водители с видеорегистраторами, спускавшиеся с Земенской горы 23.02.22 с 14.50 до 15.05.
«Комсомолка» продолжает следить за поисками пропавшего Саши Левичева.
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