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НовостиОбщество25 февраля 2023 17:10

Прокуратура подключилась к поискам 10-летнего мальчика в Кстовском районе

Поиски пропавшего Саши Левичева продолжаются уже вторые сутки
Полина ШИБАЛКИНА
Прокуратура подключилась к поискам 10-летнего мальчика в Кстовском районе.

Прокуратура подключилась к поискам 10-летнего мальчика в Кстовском районе.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области координирует поиски 10-летнего Саши Левичева в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

23 февраля, около 14:00, мальчик ушел из дома на прогулку и не вернулся. Так, 24 февраля были проведены водолазные работы по поиску пропавшего Саши Левичева. Но, к сожалению, результатов это не принесло. И 25 февраля работы продолжись. К поискам пропавшего мальчика привлекли судно на воздушной подушке.

- Прокуратура Нижегородской области координирует действия правоохранительных органов, выясняющих обстоятельства исчезновения малолетнего ребенка. На место происшествия выезжал Кстовский городской прокурор Олег Купцов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, представители ГУ МЧС России по Нижегородской области опубликовали видео поисков 10-летнего мальчика в Кстовском районе.