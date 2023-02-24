Водолазные работы по поиску пропавшего мальчика в Кстовском районе результатов не дали Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Водолазные работы по поиску пропавшего Саши Левичева были проведены в Кстовском районе.

– В 18.30 работы завершены, результатов не дали, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Водолазы совершили два спуска и обследовали 2400 квадратных метров дна. Были задействованы 9 человек и 3 единицы техники.

По данным ведомства, завтра, 25 февраля, водолазные работы планируют провести повторно.

Напомним, 23 февраля, около 14.00, 10-летний Саша Левичев из Нижегородской области ушел из дома на прогулку и не вернулся.

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