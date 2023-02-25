Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 февраля 2023 6:36

Записи с видеорегистраторов ищут в Нижегородской области после исчезновения 10-летнего мальчика

Поиски ребенка продолжаются уже вторые сутки, но результатов пока не дали
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Записи с видеорегистраторов ищут в Нижегородской области после исчезновения 10-летнего мальчика.

Записи с видеорегистраторов ищут в Нижегородской области после исчезновения 10-летнего мальчика.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области вторые сутки продолжаются поиски 10-летнего Саши Левичева, который ушел из дома в деревне Великий Враг Кстовского района еще 23 февраля и до сих пор не вернулся. Теперь волонтеры разыскивают записи с видеорегистраторов автомобилей, проезжавших поблизости.

- Спасибо всем неравнодушным и отзывчивым людям, - обратились к нижегородцам волонтеры. - Будем благодарны если отзовутся водители с видеорегистраторами спускавшиеся с Земенской горы 23.02.22 с 14.50 до 15.05.

Напомним, накануне ночью были обнаружены следы, ведущие к полынье ближайшей реки. Принадлежат ли они пропавшему ребенку, пока неизвестно. Однако к поискам подключились водолазы.

- Водолазы совершили два спуска и обследовали 2400 квадратных метров дна. Были задействованы 9 человек и 3 единицы техники, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Поиски результатов не дали. 25 февраля планируется провести повторное обследование дна.