Записи с видеорегистраторов ищут в Нижегородской области после исчезновения 10-летнего мальчика. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области вторые сутки продолжаются поиски 10-летнего Саши Левичева, который ушел из дома в деревне Великий Враг Кстовского района еще 23 февраля и до сих пор не вернулся. Теперь волонтеры разыскивают записи с видеорегистраторов автомобилей, проезжавших поблизости.

- Спасибо всем неравнодушным и отзывчивым людям, - обратились к нижегородцам волонтеры. - Будем благодарны если отзовутся водители с видеорегистраторами спускавшиеся с Земенской горы 23.02.22 с 14.50 до 15.05.

Напомним, накануне ночью были обнаружены следы, ведущие к полынье ближайшей реки. Принадлежат ли они пропавшему ребенку, пока неизвестно. Однако к поискам подключились водолазы.

- Водолазы совершили два спуска и обследовали 2400 квадратных метров дна. Были задействованы 9 человек и 3 единицы техники, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Поиски результатов не дали. 25 февраля планируется провести повторное обследование дна.