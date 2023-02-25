Судно на воздушной подушке привлекли к поискам 10-летнего мальчика в Кстовском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Судно на воздушной подушке привлекли к поискам пропавшего 10-летнего Саши Левичева в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили представители ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Поиски пропавшего мальчика продолжаются уже второй день. Так, 25 февраля с самого утра на месте работает водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Для поисков специалисты используют судно на воздушной подушке.

Напомним, 23 февраля, около 14.00, 10-летний Саша Левичев из Нижегородской области ушел из дома на прогулку и не вернулся. Вчера, 24 февраля, прошли водолазные работы по поиску пропавшего мальчика. Но результатов это не принесло.