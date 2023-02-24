«Следы ведут к проруби»: Пропавшего 10-летнего мальчика второй день ищут в Нижегородской области

24 февраля в 00.13 был объявлен срочный сбор на поиски ребенка ФОТО: ПСО «Волонтер НН»

23 февраля, около 14.00, 10-летний Саша Левичев из Нижегородской области ушел из дома на прогулку и не вернулся. Его дом находится на улице Садовой в селе Великий Враг Кстовского района. Вечером ПСО «Волонтер НН» начал распространять информацию о пропаже ребенка в группе Вконтакте.

Приметы

Рост Саши Левичева – 155 сантиметров, телосложение среднее. У мальчика темно-русые волосы и голубые глаза. Особой приметой можно выделить шрам под носом. Саша отправился на прогулку в тёмно-зелёной куртке, зелёной шапке, сером трико с лампасами и тёмных дутых сапогах.

Поиски

24 февраля в 00.13 был объявлен срочный сбор на поиски ребенка. Но в 5.00 поиски Саши приостановили.

Статус «Стоп. Проверка информации», как сообщают представитель поисково-спасательного отряда, не означает, что ребенок найден. Но есть сведения, требующие проверки.

– Глубокой ночью в результате поисков были обнаружены следы на реке, ведущей к полынье. По состоянию на 10.00 ребёнок не найден, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Для поисков хотят привлечь водолазов. Этот вопрос на данный момент решается.

– Одновременно с этим нельзя однозначно утверждать, что следы принадлежат пропавшему ребёнку, – добавляют в ведомстве.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Саши Левичева, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО «Волонтер»: 8-(831) 291-51-51, или инфоргу поиска Наталье (Юнга): +7 930 711 08 05.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен