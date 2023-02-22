Чудом выжил лишь 4-месячный малыш: Семья из четырех человек насмерть отравилась угарным газом в Нижнем Новгороде

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ужасная трагедия произошла в Нижнем Новгороде минувшей ночью. Там в квартире пятиэтажки на улице Гаугеля в Сормовском районе были найдены мертвыми четыре человека. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По данным министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, погибли двое взрослых и двое детей: 35-летний мужчина, 30-летняя женщина, восьмилетняя девочка и двухгодовалый мальчик.

Каким-то чудом удалось выжить пятому, самому младшему члену семьи: четырехмесячный младенец был доставлен в областную детскую больницу с диагнозом «отравление угарным газом».

- Его состояние оценивается как средней степени тяжести, - подчеркнул министр.

Дом, в котором это произошло, – обычная панельная пятиэтажка 1974 года постройки. Кухни в этом доме оборудованы газовыми колонками. Что случилось ночью в злополучной квартире, сейчас выясняют правоохранительные органы. Региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшей трагедии.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, а также были ли соблюдены необходимые условия безопасной эксплуатации газовых коммуникаций, - сообщили в Следкоме.

Как отмечают в управлении ГОЧС Нижнего Новгорода, в последнее время в столице Приволжья участились случаи отравления людей угарным газом. Так, только за неполный январь произошло 10 таких случаев, пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Напомним, 11 января в соседнем городе Бор женщина и ее сын погибли от отравления угарным газом в собственном доме. За день до этого в Лыскове 19-летняя девушка едва не погибла, надышавшись угарным газом.

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