«Мать нашла ее без сознания»: 19-летняя девушка отравилась угарным газом в Нижегородской области

19-летняя девушка отравилась угарным газом в Нижегородской области. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В городе Лысково Нижегородской области 19-летняя девушка отравилась угарным газом. К счастью, ее вовремя обнаружила мать. Благодаря этому ее успели доставить в больницу и спасти. Сейчас медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. По факту ЧП уже начата доследственная проверка.

- По версии следствия, днем 10 января в квартире на улице Мичурина в Лыскове мать обнаружила свою 19-летнюю дочь в бессознательном состоянии. Как оказалось, она отравилась угарным газом, - рассказали в региональном СУ СКР. – Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Следователи вместе со следователями-криминалистами производят детальный осмотр места происшествия, - рассказали в региональном СУ СКР. - Квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой и газовой плитой. Следователи осматривают все газовое оборудование и коммуникации, выясняют все обстоятельства произошедшего.