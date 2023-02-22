Врачи рассказали о состоянии младенца из квартиры на Гаугеля, где погибли четыре человека. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Четырехмесячный малыш, пострадавший при ЧП в квартире на улице Гаугеля в Нижнем Новгороде, госпитализирован в детскую областную больницу. Об этом рассказал глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Как только малыш поступил в больницу, врачи поставили ему диагноз – отравление угарным газом. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, минувшей ночью в квартире пятиэтажки на улице Гаугеля в Сормовском районе были найдены мертвыми четыре человека – двое взрослых и двое детей 8 лет и 2 года. По предварительной информации, они погибли от отравления угарным газом. Сейчас обстоятельства происшествия изучают правоохранительные органы.