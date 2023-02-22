Прокуратура проводит проверку по факту гибели четырех человек от угарного газа в Нижнем Новгороде

Прокуратура начала проверку после гибели четырех человек от угарного газа в Нижнем Новгороде. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Региональная прокуратура начала проверку по факту гибели четырех человек в квартире пятиэтажного дома на улице Гаугеля. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба ведомства.

- На место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего и координации действий аварийных служб и правоохранительных органов выезжал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов, - уточнили в прокуратуре.

В результате трагедии погибли 35-летний мужчина, 30-летняя женщина, а также двое детей - восьми и двух лет. Чудом выжил лишь четырехмесячный младенец - он был доставлен на скорой в детскую областную больницу, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.