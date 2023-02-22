По факту гибели четырех человек в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Новгороде по факту гибели семьи из четырех человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Напомним, трагедия произошла минувшей ночью в доме по улице Гаугеля. Там в квартире без признаков жизни были обнаружены четыре человека: двое взрослых и две детей 8 лет и 2 года. Чудом выжил лишь четырехмесячный малыш: с диагнозом «отравление угарным газом» он был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В пятиэтажке 1974 года постройки, где произошел несчастный случай, установлены газовые колонки. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

- В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, а также были ли соблюдены необходимые условия безопасной эксплуатации газовых коммуникаций, - сообщили в Следкоме.