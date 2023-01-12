Мать и ее взрослый сын погибли от отравления угарным газом на Бору. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жуткая история произошла в городе Бор Нижегородской области – там в собственном доме были обнаружены тела 45-летней женщины и ее взрослого сына. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

- Днем 11 января в одном из домов по улице Московцева были обнаружены тела 45-летней женщины и ее 24-летнего сына, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – При осмотре никаких телесных повреждений у них не обнаружено. Следователи не исключают, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В связи с этим назначены судебно-медицинские и технические экспертизы. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

К слову, за последние сутки это уже второй подобный случай. Ранее мы писали об отравлении угарным газом 19-летней девушки. К счастью, ее в бессознательном состоянии вовремя обнаружила мать. Благодаря этому пострадавшую удалось спасти. Сейчас она находится в больнице.

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