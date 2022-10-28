Новые детсады, рост зарплат и снижение долговой нагрузки: Юрий Шалабаев подвел итоги двухлетней работы в Нижнем Новгороде

Мэр рассказал о переменах в городе за последние два года. ФОТО: Александр Воложанин.

Ровно два года прошло с того момента, как Юрий Шалабаев возглавил администрацию Нижнего Новгорода. За это время многое изменилось — город пережил масштабное благоустройство, отметил свое 800-летие, побывал новогодней и библиотечной столицей России, принял важные культурные и спортивные мероприятия. В столице Приволжья реализовано множество важных и интересных проектов, а планов впереди еще больше — строительство метро, ремонт дорог, благоустройство дворов и прочее. В ходе уже ставшего традиционным пятничного прямого эфира в телеграм-канале градоначальник подвел промежуточные итоги своей работы и поделился планами на будущее.

Бюджет города вырос, зарплаты тоже

Первый и важный аспект, который затронул Шалабаев в своем докладе, это бюджет города, от которого напрямую зависит возможность исполнения социальных обязательств. Доход бюджета в 2022 году составит около 70 млрд рублей. Его увеличение шло ежегодно по нарастающей: в 2020 году 37,7 млрд с ростом 16%, затем в 2021 на 19%, а в 2022 уже на 50% выросли доходы бюджета к 2021 году.

- Здесь, конечно, надо отметить, что основная часть доходов местного бюджета составляют межбюджетные трансферты из областного бюджета. В этом большая заслуга правительства Нижегородской области и губернатора Глеба Никитина, он смог обеспечить Нижний Новгород большим объемом средств для того, чтобы мы могли развиваться и исполнять свои социальные обязательства — сказал Шалабаев.

Средняя зарплата горожан тоже выросла и по итогам года составит чуть более 55 тысяч рублей — рост к 2019 году 30%. При этом отмечен стабильно низкий уровень безработицы в Нижнем Новгороде — меньше 0,5%, хотя в 2019 году он составлял 4%, что тоже допустимо.

Школ и детсадов стало больше, аварийного жилья — меньше

Одна из важнейших программ, которая реализуется в городе с использованием различных источников финансирования - это расселение аварийного фонда.

- Вопрос очень насущный во многих городах, - рассказывает мэр. - В 2020 году мы реализовывали первый этап программы и расселили 13 многоквартирных домов. В 2020 — 2021 году было расселено всего 2 многоквартирных дома, а в период с 2022 по 2023 год мы реализуем одновременно 3,4, 5 и 6 этапы. Общее количество домов, которые будут расселены, составляет 155 — это тот минимум, который есть в программе. Надо отметить, что и подходы к расселению домов изменились. Если раньше мы закупали готовое жилье, исходя из тех предложений, что были на рынке, что сильно тормозило реализацию проекта, то сейчас мы идем и по пути долевого участия, и по пути собственного строительства, что заметно расширяет наш инструментарий и дает возможность быстрее решить эту проблему.

Пока одни были озабочены своими ветхими пришедшими в негодность квартирами, другие годами ждали очереди для своих малышей в детские сады. Этот вопрос также сдвинулся с мертвой точки, так как в городе стали появляться новые заведения для дошколят. За эти годы появилось 22 объекта дошкольного образования. Это положительно сказалось на очередности в дошкольные учреждения, которая сократилась от 1200 человек до 570 для детей ясельного возраста, а очередность для детей в возрасте с 4 до 7 лет, по словам мэра, в настоящее время отсутствует. Правда, иногда родители выбирают не тот садик, что у дома, а другой, который уже заполнен. Решение этой проблемы возможно, например, через уплотнение групп.

Говоря о школах, в 2020 году введена в эксплуатацию школа в Новинках, в 21 году — школа в ЖК «Гагаринские высоты», сейчас ведется строительство 22-й школы в Новинках, школы на 1225 мест в Кузнечихе и два пристроя школ №168 и №117 на 250 и 400 мест, соответственно.

Благоустройство

Большой шаг в вопросе преображения города был сделан к его юбилею в 2021 году. Работы велись по различным направлениям. Всего с 2020 по 2022 год было благоустроено порядка 130 общественных пространств, среди которых такие ключевые для города объекты, как парк «Швейцария», Нижегородский кремль, Стрелка, набережная Гребного канала и Нижневолжская набережная.

Вопрос преображения городских пространств идет бок о бок с ремонтом дорог и тротуаров, который сейчас продолжается и есть планы на 2023 год. Некоторые из них были построены по национальным проектам, другие отремонтированы за региональные или городские средства. Всего было отремонтировано более 200 участков дорог. Начаты сложные проекты по реконструкции дорог.

От коммунальных проблем к эффективным решениям

- Для того, чтобы содержать улично-дорожную сеть, нужно иметь нормальный парк коммунальной техники, - продолжает Юрий Шалабаев, - с этого мы и начали — в 2020 году поступила первая партия из 17 единиц, чего явно недостаточно потому что износ парка на тот момент составлял порядка 80%. В 2021 году в рамках соглашения пришла еще 221 единица техники и в 2022 закуплено 90 единиц техники. Часть из них уже пришла, часть приедет в ноябре-декабре, что скажется на содержании улично-дорожной сети. Я принял решение ежегодно обновлять не менее 10% техники, чтобы ее уровень не снижался.

Отдельно был поднят вопрос освещения улиц, который по сей день остается злободневным. Сейчас, конечно, в городе стало намного светлее, чем несколько лет назад. Во многом благодаря тому, что в 2020-2021 годах был реализован крупнейший в России энергосервисный контракт, модернизировано все уличное освещение в городе. Было заменено порядка 60 тысяч светильников на новое энергоэффективное освещение. Это не решило проблему полностью, так как в городе остались места, где освещения нет совсем. Поэтому власти приняли решение о строительстве новых сетей. Дополнительно будет закуплено порядка 15 тысяч световых опор — они будут установлены там, где сетей раньше никогда не было. Реализацию этого проекта городские власти планируют начать в следующем году по концессии. Упомянул мэр и про проект «Чистое небо», в рамках которого только в этом году под землю перенесено 46 километров проводов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 126 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом рост составил 60,5%

- Прибыль организаций в этом году составит 165 млрд рублей - рост больше чем в два раза по сравнению с 2019 годом

- Отгрузка продукции в период с 2019 по 2022 год выросла более, чем на 37% и составила 1,6 трлн рублей.