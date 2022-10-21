Более половины бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год будет направлено на социальную сферу

Городские власти не планируют снижать затраты на благоустройство и ремонт дорог. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Более 50% бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год будет ориентировано на социальную сферу. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в ходе онлайн-эфира в своем Телеграм-канале 23 октября. По его словам, бюджет будет ориентирован, в первую очередь, на образование, социальную политику, культуру и спорт.

- Сейчас горячая пора формирования бюджета на 2023 год. Фактически это основополагающий документ, концентрация ресурсов на предстоящие три года, основываясь на которых город будет жить и развиваться. Бюджет трехлетний, но подлежит ежегодной корректировке. Основа развития и жизни города в следующем году заложена в бюджет. Это и зарплаты учителей, и работников культуры, содержание учреждений, коммунальные услуги, спортивные и культурные мероприятия, дополнительное, дошкольное и общее образование, а также масса других направлений, - сказал мэр.

По его словам, предусмотрен ежегодный рост зарплаты для бюджетников, который в следующем году составит 5,6%. Исключение составляют те категории, которые входят в указ президента — учителя и работники культуры.

Помимо этого глава города сообщил, что снижать затраты на благоустройство, содержание и ремонт дорог не следует, ведь это тоже несет в себе социальную нагрузку. В связи с этим городские власти продолжат искать источники финансирования для решения вопросов, связанных с благоустройством.

- Бюджет текущего года рекордный, по расходам он составляет более 70 млрд рублей, по доходам - почти 70 млрд рублей. Часть из тех проектов, которые мы реализуем и финансово поддерживаем, перейдет и в 2023 год, - заключил мэр.