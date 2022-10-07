83% снегоуборочной техники Нижнего Новгорода готово к зиме

В этом году город закупает еще 90 единиц снегоуборочной техники Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Вся необходимая для уборки снега техника будет готова к ноябрю, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во время прямого эфира 7 октября. По его словам, в настоящее время 83% техники готово к работе.

- Зима близко, поэтому достаточно давно начали подготовку к зимнему сезону в части содержания общественных пространств и улично-дорожной сети. На самом деле, эту работу начали с лета. В этот период определенные виды техники проходят техобслуживание и профилактический ремонт, - рассказал мэр.

Одна из причин, почему за столь длительный период техника не подготовлена на 100% связана с тем, что некоторые машины используются и в теплое время года. Их необходимо переоборудовать на зимний режим работы.

- из 412 уже 311 единиц техники уже переоборудовано, но сейчас мы переоборудовать все не можем потому что летняя техника до сих пор требуется на дорогах города. Ездят и вакуумно-подметальные машины, которые зимой не используются, и поливальные машины, которые сбивают мелкую грязь, - продолжил он.

Кроме того, в этом году город закупает еще 90 единиц снегоуборочной техники. В основном это комбинированные дорожные машины, а еще тракторы и самосвалы.

- Технику, как я и говорил, мы ежегодно обновляем. Ежегодно необходимо обновлять не менее 10%, чтобы мы в определенный момент не столкнулись с полным обветшанием парка, - добавил глава города.

Что касается водителей снегоуборочной техники, то сейчас обеспеченность ими составляет более 70%, но к началу зимнего сезона нехватки быть не должно. К слову, если у нижегородцев есть желание поработать на снегоуборочной технике, то они могут обратиться напрямую в в дептранс, который курирует эту тему.

Помимо всего этого, нижегородцев часто волнует вопрос обработки дорог и тротуаров и наледи. Как отметил мэр города, закупка реагентов началась еще летом. Это связано с тем, что цены на них ближе к зиме растут, да и процедуры закупки требуют времени. Тем не менее, по состоянию на 7 октября, заготовка противогололедных материалов составляет 52% от нужного количества. План на закупку песко-соляной смеси составляет 102 тысячи тонн, реагента — более 5,5 тысячи тонн и соли - почти 17 тысяч тонн.