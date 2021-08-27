Нижегородцам рассказали, какие локации работают в парке "Швейцария"

Парк "Швейцария", карта-раскраска для детей Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородский парк «Швейцария» частично открыт в Нижнем Новгороде. На данный момент нижегородцам доступна территория от остановки «Улица Медицинская» до памятника воинам-интернационалистам. Корреспондент «Комсомолки» побывал в обновленном парке. Рассказываем, какие локации доступны для посещения.

Детский центр «Бублик»

Здание детского центра полностью готово к использованию. В день открытия здесь уже проводили мастер-классы для юных нижегородцев. «Бублик» имеет три сквозных входа, в него можно зайти с любой стороны.

Детский центр Фото: Мария СОРОКИНА

Фонтаны

Фонтанов в «Швейцарии» два, и оба работают. Один из них располагается почти на одной оси с главным входом в парк – у остановки «Улица Медицинская», второй находится слева от входа на детской площадке.

Главный парковый фонтан в темное время суток Фото: Мария СОРОКИНА

Детская и инклюзивная площадки

Эти площадки уже готовы принять юных посетителей. Обычная площадка также располагается в детской зоне, справа от входа, а инклюзивная- ближе к спортивной зоне, недалеко от остановки «Улица Сурикова».

Элементы инклюзивной площадки. Фото: Мария СОРОКИНА

Детское кафе

Найти кафе для детей легко, оно располагается рядом с детской площадкой.

Круговые качели

Их тоже уже можно посещать. Они находятся недалеко от главного фонтана, но чуть глубже в парк.

Спортивные площадки

Площадки для занятий групповыми видами спорта находятся недалеко от круговых качелей и почти параллельно главному фонтану, но значительно дальше в сторону спортивного центра и других спортивных локаций.

Баскетбольная площадка Фото: Мария СОРОКИНА

Видовая скамья на откосе

К этой локации ближе всего пройти со стороны остановки «Улица Сурикова».

Видовая скамья Фото: Мария СОРОКИНА

Дендрарий

Дендрарий тоже уже принимает посетителей. Здесь можно покормить белок, понаблюдать за птицами, обитающими в парке, ознакомится с редкими видами деревьев. Он располагается в глубине парка, ближе к «Тобольским казармам» и строящемуся аквапарку.

Отель для птиц в дендрарии Фото: Мария СОРОКИНА

Скейт-парк

Скейт-парк и тренажеры расположены так же, каки инклюзивная площадка - недалеко от входа у остановки «Улица Сурикова».

Скейт-парк Фото: Мария СОРОКИНА

Напомним, парк работает в тестовом режиме с 7:00 до 22:00. На этот период установлены ограничения. Так, пока в «Швейцарии» не работает площадка для выгула собак, приходить сюда с четвероногими друзьями не разрешается.