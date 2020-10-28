Юрий Шалабаев избран мэром Нижнего Новгорода. ФОТО: Александр Воложанин.

Новым мэром Нижнего Новгорода стал Юрий Шалабаев. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании городской Думы. За него свои голоса отдали большинство депутатов.

- Юрий Шалабаев исполняет полномочия главы Нижнего Новгорода с мая 2020 года, - напомнил на заседании гордумы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Именно на первые дни его работы пришлись самые тяжелые дни борьбы с пандемией. И он продемонстрировал свои навыки.

Сам Юрий Шалабаев уже принял присягу на посту мэра Нижнего Новгорода. В своей ответной речи он поблагодарил депутатов и губернатора Нижегородской области за оказанное доверие.

Напомним, на пост мэра Нижнего Новгорода также претендовали депутаты гордумы Кирилл Лазорин и Герман Карачевский. Однако необходимого количества голосов они не набрали. В ходе своего выступления каждый из кандидатов представил предвыборную программу. В частности, Юрий Шалабаев продемонстрировал полную конкретную программу развития города вплоть до 2025 года. Заметная ее часть отведена подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.