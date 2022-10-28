Средняя зарплата в Нижнем Новгороде составляет 55 тысяч рублей

По сравнению с 2019 годом зарплаты выросли на 30% Фото: Артем КИЛЬКИН

Средняя зарплата в Нижнем Новгороде по итогам 2022 года составит чуть более 55 тысячи рублей. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в ходе онлайн-эфира в своем Телеграм-канале 28 октября.

Подводя итоги своей работы за два года, мэр города отметил рост по различным экономическим показателям. Так, зарплаты горожан с 2019 года выросли на 30%. При этом уровень безработицы составляет менее 0,5%, хотя еще в 2019 был на уровне 4%.

Напомним, что по итогам первого полугодия текущего года Нижний Новгород занял 35 место в рейтинге крупных российских городов по уровню средней заработной платы. Согласно опубликованным данным, среднемесячная зарплата горожан в обозначенный период составила 54,2 тысячи рублей.

Самые большие зарплаты получали сотрудники, задействованные в работе трубопроводного транспорта, а также авторы научных исследований и разработок и работники профессий в сфере информации и связи.