Стали известны подробности взрыва газа в Лукоянове. ФОТО: Прокуратура Нижегородской области.

В городе Лукоянове Нижегородской области продолжают устранять последствия взрыва газа в двухэтажном доме на улице Пушкина. Несмотря на то, что здание было давно расселено, в результате ЧП пострадали два человека, один из которых оказался под завалами.

Напомним, взрыв газа в расселенном двухэтажном доме на улице Пушкина в Лукоянове произошел утром 20 января. На место происшествия сразу же выехали все экстренные службы и следователи.

Часть здания после взрыва обрушилась. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- По версии следствия, несмотря на то, что дом был расселен, на первом этаже здания располагался ломбард. Он отапливался с помощью газового оборудования, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – На место происшествия сразу выехали следователи. Сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Собственную проверку начали и в прокуратуре. На место ЧП выехал прокурор Лукояновского района Андрей Мохров. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Тем временем медики оказывают помощь пострадавшим. В результате ЧП пострадали двое мужчин – 31 года и 43 лет.

На месте происшествия работают экстренные службы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- В Лукоянове на месте происшествия медики осмотрели двух человек, - рассказали в региональном Минздраве. - Одному из них медицинская помощь не потребовалась, травм у него не было. Второй пострадавший в результате произошедшего получил ушибы и переломы, он был госпитализирован. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь, угрозы его жизни нет.

Как оказалось, сам момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что в момент взрыва в непосредственной близости от здания находились прохожие и проезжавшие мимо автомобилисты. К счастью, никто из них не погиб. Тем не менее сам взрыв оказался весьма мощным – часть здания обрушилась, остальная часть готова сложиться в любой момент, как карточный домик.

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