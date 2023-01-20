Момент взрыва газа в Лукоянове попал на камеру видеонаблюдения

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: принтскрин видео.

Момент взрыва газа в частном доме на главной улице Лукоянова зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная на здании напротив. Шокирующие кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба прокуратуры региона — часть здания в буквальном смысле взлетела на воздух. Обломки разлетелись на десятки метров, возможно даже досталось проезжавшему мимо автомобилю.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура региона организовала проверку . Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль. На месте происшествия работал районный прокурор Андрей Мохров.

- По предварительным данным, двухэтажный дом был расселен, однако на первом этаже находился ломбард, оборудованный газовым котлом. Здание частично разрушено.

Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению уполномоченными службами законодательства при оказании услуг по газоснабжению, при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, утром 20 января в двухэтажном доме на улице Пушкина, 324 прогремел взрыв газа. На тот момент в здании не смотря на то, что оно расселено, находилось два человека. Одного из них — мужчину средних лет пришлось высвобождать из-под завалов. К счастью, обошлось без жертв. Медики осмотрели обоих человек. Одного из них госпитализировали с травмой лица, а второй отделался испугом.

Судя по кадрам, поступившим от МЧС, дом сам по себе был крайне ветхий. Находиться в нем и без того было опасно, но теперь после взрыва здание буквально «трещит по швам». Именно поэтому спасатели сразу же поспешили увести спасенного мужчину на безопасное расстояние.

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