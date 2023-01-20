Взрыв газа произошел в расселенном доме в Лукоянове: Два человека пострадали, еще один оказался под завалами

Два человека пострадали при взрыве газа в расселенном доме в Лукояновском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утром 20 января произошел взрыв газа в расселенном двухэтажном доме на улице Пушкина в Лукоянове. На момент дом уже был расселен, и там никто не проживал. Несмотря на это, в результате ЧП пострадали два человека.

- Сообщение о происшествии поступило в 11:10 20 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу выехали экстренные службы. Как оказалось, хлопок произошел в двухэтажном расселенном доме. Пожара после этого не было. Однако произошло частичное разрушение конструкций.

По данным спасателей, в результате ЧП пострадали два человека, детей среди них нет. Один человек оказался под завалами.

- Спасатели извлекли пострадавшего из-под обломков и передали медикам, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Это мужчина, возраст его устанавливается.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.