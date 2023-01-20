Видео с места взрыва газа в Лукоянове опубликовали спасатели

Спасатели МЧС опубликовали видео с места взрыва газа в Лукоянове. На кадрах видно, как из здания выводят оказавшихся там людей.

Напомним, утром 20 января произошел взрыв газа в расселенном двухэтажном доме на улице Пушкина в Лукоянове. На момент дом уже был расселен, и там никто не проживал. Несмотря на это, в результате ЧП пострадали два человека. Один из них оказался под завалами. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

- В Лукоянове на месте происшествия медики осмотрели двух человек, - рассказали в региональном Минздраве. - Одному из них медицинская помощь не потребовалась, травм у него не было. Второй получил травму лица.

Его осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи, в настоящее время пациента госпитализируют в медучреждение.

На опубликованных спасателями кадрах видно, что дом серьезно обветшал. Часть здания обрушилась после взрыва. И сейчас вся конструкция готова сложиться в любой момент, как карточный домик.

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