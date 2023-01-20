Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Лукоянове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лукоянове после взрыва газа в расселенном двухэтажном доме продолжают работать экстренные службы, в том числе и скорые помощи. Медики рассказали о состоянии пострадавших.

- В Лукоянове на месте происшествия медики осмотрели двух человек, - рассказали в региональном Минздраве. - Одному из них медицинская помощь не потребовалась, травм у него не было. Второй получил травму лица. Его осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи, в настоящее время пациента госпитализируют в медучреждение.

Напомним, взрыв газа в расселенном двухэтажном доме на улице Пушкина в Лукоянове произошел утром 20 января. На момент дом уже был расселен, и там никто не проживал. Несмотря на это, в результате ЧП пострадали два человека. Один из них оказался под завалами.