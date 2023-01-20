Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в Лукоянове. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после взрыва газа в расселенном жилом доме. В результате ЧП пострадали два человека, один из которых оказался под завалами.

Напомним, взрыв газа в расселенном двухэтажном доме на улице Пушкина в Лукоянове произошел утром 20 января.

- По версии следствия, несмотря на то, что дом был расселен, на первом этаже здания располагался ломбард. Он отапливался с помощью газового оборудования, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – На место происшествия сразу выехали следователи. Сейчас они проводят детальный осмотр места ЧП. После этого будут назначены экспертизы и установлены все обстоятельства происшествия.

Уже известно, что в результате взрыва пострадали двое мужчин – 43 лет и 31 года. Оба они живы.

- В Лукоянове на месте происшествия медики осмотрели двух человек, - рассказали в региональном Минздраве. - Одному из них медицинская помощь не потребовалась, травм у него не было. Второй получил травму лица. Его осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи, в настоящее время пациента госпитализируют в медучреждение.