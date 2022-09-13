Свыше трёх тысяч человек пропали в Нижегородской области в 2022 году

Поиски в лесу и городе разительно отличаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ушел из дома и не вернулся», «пропал по пути из школы», «пошёл в лес за грибами» – ориентировки с аналогичными формулировками публикуются в социальных сетях и появляются на улицах ежедневно. Одних потеряшек удается отыскать в течение нескольких часов, а поиски других растягиваются на дни, недели, месяцы, а иногда и года. О том, как разыскивают пропавших без вести, «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

10% так никогда и не находят

– Только в 2021 году нам поступило 1829 заявок на поиск. Живыми были найдены 1222 человека, погибшими 91. Ещё 94 раза наша помощь не потребовалась, а не найденными так и остались 422 человека, – поделился поисковик. – Не все поиски связаны с выездом, иногда мы проводим информационную работу, оказываем удаленные помощь, работаем с ориентировками. Всё это мы тоже считаем, так как тратим на это время. До нас заявки из полиции приходят не все, ведь многие из них решаются ещё на этапе приема, то есть люди находятся.

В последнее время полиция обрабатывает по несколько тысяч заявлений о пропаже людей в год. Так, только за минувшие восемь месяцев 2022 года в Нижегородской области пропали 3290 человек. Из них до сих пор не нашли только 151 человека.

– За прошедшие месяцы 2022 года пропало 554 несовершеннолетних, из них 517 найдены, – уточнили в пресс-службе ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полиция подключается к поискам, когда требуются розыскные мероприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Сергея Шухрина, причины большинства пропаж укладываются в стандартные схемы: бытовые несчастные случаи, проблемы со здоровьем, криминальные обстоятельства, ДТП, самовольные уходы, ошибки в коммуникациях и ориентировании по лесу.

– Согласно общероссийской статистике, примерно 10 процентов пропавших людей так никогда и не удается найти, а причины их пропажи остаются неизвестными, – рассказал Сергей Шухрин.

Как проходят поиски?

Поделился руководитель ПСО «Волонтёр» и нынешней технологией массовых поисков. Так, в первую очередь, производится оповещение жителей о происходящем. Для этого в интернете и на улицах города или населённого пункта размещают ориентировки, также производятся смс-рассылки.

– По нашим примерным подсчетам нам в течение суток удается оповестить полмиллиона человек, – поделился Сергей Шухрин. – Помогает и то, что информацию дублируют СМИ, ещё лучше, когда выходит телевизионный сюжет или радиооповещение.

После того, как люди оповещены о потерявшихся людях, то организовывают волонтёров и привозят их на поиски. Этим обычно занимаются информационные координаторы, которые работают удалённо, используя компьютеры и телефоны. Именно инфорги формируют экипажи. На месте поисков также работают координаторы, которые определяют, какие ресурсы необходимы: дроны, тепловизоры, джипы, собаки, водолазы и прочее.

На месте поисков формируется штаб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Отправить 100 человек иногда за десятки и сотни километров это задача не самая простая. Для связи у нас есть чаты, где люди пишут, что готовы выехать на поиск. Там они сообщают, откуда они едут, на машине или пешком и многое другое, – объясняет руководитель ПСО.

На месте поисков формируется штаб, также проходит обязательная регистрация добровольцев, они оставляют свои данные – ФИО, номер для связи. Добровольцами считаются те люди, которые приезжают на поиски в первый раз, либо те, которые бывают редко и уже ничего не помнят.

– Эта технология, прежде всего, позволяет никого не потерять в лесу. И инфорги опять же отслеживают всех, кто выехал на поиск, до того момента пока они не возвращаются домой, – добавил Сергей Шухрин. – После происходит формирование, обычно мы стараемся добавлять в поисковые группы волонтёров, которые уже все знают сами и могут научить других. Например, пять опытных волонтёров со всем необходимым снаряжением могут организовать около ста добровольцев.

Обязательно перед выходом на поиск проводится инструктаж, также людям раздают снаряжение: фонари, рации, навигаторы. После уже идет непосредственно поисково-спасательная операция.

– Конечно, ни одного поиска похожего на предыдущий нет. Каждый раз условия разные, исходная информация тоже, поэтому сказать, что по какому-то шаблону мы действуем, я не могу, – уточняет поисковик. – Однако когда люди возвращаются, мы считаем своим долгом их накормить, обогреть и довезти до дома так, чтобы никто не потерялся.

Поиски в лесу и в городе

И всё же поиски в лесу и городе разительно отличаются. Так, если в лесу чаще всего нужна специальная организация и люди, которые бы следили за тем, кто приезжает на поиск и уезжает, то в городе всё немногим проще.

Инфорги формируют экипажи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Чаще всего в городе нет смысла формировать какой-то штаб. Тут обычно все регулируется либо в чатах, либо по телефону. Волонтер выбирает улицу, которую проверит и идет туда: осматривается, отмечает видеокамеры, клеит ориентировки и опрашивает прохожих – пенсионеров, собачников, охранников, мамочек. Потом он скидывает информацию, что узнал, что увидел и где прошел, – поясняет Сергей Шухрин.

Обычно волонтеры к поискам пропавших без вести не приступают до тех пор, пока в полицию не подают заявление. Но в особенных случаях, когда пожилые люди уходят в лес и не возвращаются, а счёт идет на минуты, хватает и обычных обращений от нижегородцев.

– Полиция подключается к поискам, когда требуются розыскные мероприятия, потому что, например, обход квартир, просмотр видеокамер и отслеживание телефонов нам не доступно, – объясняет руководитель ПСО «Волонтёр». – Собственники видеокамер боятся предоставлять записи видеокамер волонтёрам, думают, как бы чего не случилось вдруг секретная информация.

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