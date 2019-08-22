2019-08-22T22:00:51+03:00
Общество

«Утром она уже играла в куклы!»: 5-летняя Зарина Авгонова, выжившая в лесу со змеями и медведями, удивила врачей

Медики рассчитывают уже завтра перевести девочку из палаты интенсивной терапии в обычную палату
Ольга АЛЕКСЕЕВАЮлия ДАНЧЕНКО
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«Утром она уже играла в куклы!»: 5-летняя Зарина Авгонова, выжившая в лесу со змеями и медведями, удивила врачей«Утром она уже играла в куклы!»: 5-летняя Зарина Авгонова, выжившая в лесу со змеями и медведями, удивила врачейФото: СОЦСЕТИ
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- Найдена! Жива! – этих слов сотни волонтеров и тысячи нижегородцев ждали целую вечность. Почти четыре дня о судьбе пятилетней Зарины Авгоновой не было известно ровным счетом ничего – 18 августа девочка, ненадолго оставшись без присмотра в деревне Степановка в 200 километрах от Нижнего Новгорода, отправилась в одиночку в лес на поиски ушедших за грибами родственников, и пропала.

Поначалу родня пыталась найти девочку своими силами – об исчезновении Зарины не рассказали даже ее маме, не хотели волновать женщину, которая находится на восьмом месяце беременности. Но за несколько часов поиски ни к чему не привели, и семья обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. В едином порыве искать девочку приехали добровольцы не только из разных уголков Нижегородской области, но и из Пензы, Казани, Москвы, Владимира, Покрова – всего около 900 человек! На место происшествия прибыли и все спецслужбы – полиция, Росгвардия, МЧС, следователи.

- Лес здесь не очень большой, но есть плотно заросшие кустами перелески, трава выше человеческого роста, много заболоченных мест, два озера, две реки – в общем, местность очень сложная. Да еще и много змей – мы даже не пускаем в лес волонтеров без резиновых сапог, - рассказывал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

На второй день поисков появилась обнадеживающая информация – возле кустиков черники нашли следы девочки. Но прочесывание окрестностей ничего не дало, а ночью возникли новые трудности – в лес вышли медведица с медвежонком. Пришлось вывести из чащи всех людей – лишь вертолет до утра кружил над деревьями.

Следы находили потом еще не раз – казалось, Зарина ходит кругами. То дойдет до оврага, то свернет обратно в лес. Но пересечься с ней никак не удавалось. И только поздним вечером 21 августа волонтеры наконец-то нашли девочку. Живой и почти невредимой!

Слабый голосок девочки первой услышала жительница соседнего поселка Куриха Светлана Аниськина.

- Голос был настолько слабый, что мы думали, будто это птица, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» волонтер поисково-спасательной группы «Рысь» Алексей Макаров. - Мы объявили тишину между групп и попросили девушку, которая была с нами, Светлану, окрикнуть Зарину. Мужчинам запрещено было кричать – ребенок мог напугаться. Света окликнула. Зарина ответила: «Я тут». Мы начали движение в сторону голоса. Останавливаемся. Снова окрикиваем, Зарина отзывается. Подходим, она стоит в буреломе – часто посаженный кустарник, ветки. Она стоит босиком, в одной маечке, дрожит и держится за ветки. Она была вся исцарапана, искусана. Майка вся мокрая. Остатки одежды мы нашли рядом с ней. Я спросил ее: «Испугалась?» Ответила: «Нет». Спрашиваю: «Чего хочешь?», говорит: «Тортик и водички».

«Утром она уже играла в куклы!»: 5-летняя Зарина Авгонова, выжившая в лесу со змеями и медведями, удивила врачей Фото: СОЦСЕТИ

«Утром она уже играла в куклы!»: 5-летняя Зарина Авгонова, выжившая в лесу со змеями и медведями, удивила врачейФото: СОЦСЕТИ

Сейчас Зарина находится в Нижегородской детской областной клинической больнице. После первого осмотра врачи оценивали состояние девочки как тяжелое, то сейчас оно уже приблизилось к средней степени тяжести. У Зарины диагностировано обезвоживание, на ней много укусов комаров и мошек, она вся исцарапана, но все уверены – малышка быстро оправится. Ведь девочка уже доказала, что она – настоящий боец и герой!

- Зарина в настоящее время проходит интенсивную терапию, все необходимые силы и средства задействованы. Конечно, девочка была очень напугана, но мы уже видим, что она общается, даже играла сегодня утром в куклы. Перспектива по ее состоянию здоровья на сегодняшний день положительная. Медицинская помощь Зарине будет оказана в полном объеме. В случае необходимости также будут проведены все реабилитационные мероприятия, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская детская областная клиническая больница» Олег Кадников уточнил, что Зарина Авгонова находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра ее могут перевести в обычное отделение.

- Удивительно, что она в том состоянии, в котором мы ее увидели. Состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, - это хорошо! Безусловно, здесь свой вклад внесли наши коллеги из ЦРБ Вознесенского района, которые в течение ночных часов работали с ребенком, ликвидировали обезвоживание, некие изменения ферментов, изменения уровня сахара в крови, которые были вызваны и обезвоживанием, и стрессовым состоянием, и вообще теми условиями, в которых она была эти дни, - рассказал Олег Кадников.

В Нижегородской области нашли пропавшую Зарину Авгонову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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