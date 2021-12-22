«Уехал на охоту и пропал»: Нижегородский полицейский спас 64-летнего мужчину и его собаку, заплутавших в лесу

Мужчина ушел из дома в ночь 12 декабря, а через сутки домой так и не вернулся.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Чудесная история спасения заблудившегося в лесу мужчины произошла в Нижегородской области. Правда, начиналась она довольно обычно: на выходных житель поселка Сухобезводное в Семеновском районе собрался на охоту - взял ружье и своего верного спутника собаку, а затем отправился в путь. Мужчина сел в машину и поехал в лес, казалось, ничего не предвещало беды, однако спустя сутки домой он так и не объявился, а его жена забила тревогу.
- Во вторник, 14 декабря, в дежурную часть полиции поступило сообщение с просьбой о помощи. Женщина рассказала, что 12 декабря в 23:30 ее супруг уехал на охоту и пропал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Дежурная часть ОМВД России по Семеновскому городскому округу.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Учитывая, что на улице бушует холодная погода, а мужчина не объявлялся дома более суток, то стало ясно, что существует угроза его жизни и здоровью, поэтому старший участковый, майор полиции Алексей Круглов незамедлительно организовал сбор на поиск. К поискам пропавшего земляка тут же в качестве волонтеров присоединились и местные жители, которые хорошо ориентируются в лесу.
- Совместно они выехали в лесной массив, окружающий поселок и стали обследовать территорию в поисках пропавшего охотника, - рассказали сотрудники полиции.
Машина стояла в лесополосе, расположенной в восьми километрах от деревни Березовый Овраг.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Время шло, но никаких следов заблудившегося в лесу мужчины найдено не было, лишь спустя 5 часов после начала поисков вдруг был обнаружен закрытый автомобиль охотника, внутри которого лежало ружье. Машина стояла в лесополосе, расположенной в восьми километрах от деревни Березовый Овраг.
- Снег был, всё заметено, следов особо не видно, поэтому решили взять координаты, где находится избушка, в которой ночуют и зимуют охотники, и двинулись в ту сторону, - вспоминает местный житель посёлка Сухобезводное Дмитрий Кайнов.
Собаку напоили и накормили, с ней всё хорошо.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Немногим спустя, где-то на расстоянии полутора километров от автомобиля, члены поисковой группы заметили на насыпной дороге продрогшую от холода рыжую собаку, которая от усталости и стресса даже не откликалась на зов. Как оказалось, эта собака была пропавшего охотника, её смог узнать полицейский.
- Пропавший мужчина проживал на территории, обслуживаемой участковым, - объяснили в правоохранительных органах.
Обессиленное животное усадили в машину и позаботились о его состоянии, напоив и накормив. Затем поисковики опустили собаку, чтобы проследовать за ней, надеясь, что она приведет их к своему хозяину, так все и произошло. Поисковая группа отправились по следам собаки в лесную чащу, где всего лишь через двести метров от насыпной дороги был найден заблудившийся охотник.
Поисковая группа была организована в короткие сроки.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
У мужчины были признаки сильного обморожения, поэтому его тут же напоили горячим чаем, а после доставили домой, так как он сказал, что в госпитализации не нуждается. Вот только участковый Алексей Круглов по-прежнему остался неравнодушен к судьбе охотника и продолжал беспокоиться о его здоровье, потому убедил 64-летнего мужчину пройти дополнительное обследование и доставил его в больницу.
Врачам пришлось поместить горе-охотника на стационарное лечение, на момент госпитализации его состояние оценивалось как удовлетворительное.
- У него было диагностировано переохлаждение. На данный момент гражданин уже выписан и его жизни ничего не угрожает, - поделились информацией в региональном Минздраве.
Майор полиции Алексей Круглов и супруга охотника, заплутавшего в лесу.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Тем временем супруга охотника, заплутавшего в лесу, выразила благодарность майору полиции Алексею Круглову за спасение жизни её мужа.
- Сотрудники семеновского отдела полиции отнеслись к моему сообщению с пониманием и оперативно предприняли меры к розыску супруга. Наш участковый Алексей Круглов поддерживал постоянно со мной связь по телефону, поэтому я чувствовала, что с нами находится профессионал, который не оставит в трудную минуту и поможет, - подчеркнула Татьяна Георгиевна. - Поисковая группа, работала профессионально и за короткое время нашла моего мужа, за что я выражаю особую благодарность.
Нижегородские полицейские напоминают, что необходимо сообщать близким о приблизительном районе своего местонахождения, отправляясь в лес. Также не стоить уходить далеко и важно всегда иметь при себе запасы еды и воды, теплые вещи, спички и заряженный мобильный телефон. А пенсионерам вовсе и лучше отказаться от походов в лес в гордом одиночестве.
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