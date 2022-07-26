Шесть дней бродила по лесу с медведями: Что произошло с монахиней, загадочно исчезнувшей в Нижегородской области

В настоящее время жизни и здоровью монахини ничего не угрожает. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Матушку Февронию, которая ушла за ягодами и не вернулась домой в посёлке Свободный Вознесенского района, нашли живой. Монахиню на протяжении шести дней искали около 300 человек, среди них волонтёры, кинологи, лесники, охотники и полицейские. «Комсомолка» выяснила, где всё это время находилась 39-летняя женщина, и как проходили её поиски.

Известно, что примерно в 12 часов дня 20 июля матушка Феврония оделась в удобную одежду, прихватила с собой пластиковое ведёрко и пошла в лес за ягодами, правда, обратно так и не вернулась. Сначала искать запропастившуюся монахиню отправился знакомый, но самостоятельные поиски результатов не дали и в 22:50 мужчина обратился за помощью в полицию. После этого начались масштабные поиски пропавшей.

– В общей сложности за шесть дней поисков было обследовано более 30 километров территории, применялись пешие и кинологические поисковые расчёты, автотранспорт, беспилотные летательные аппараты и тепловизор, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В первые два дня поиски заплутавшей в лесу монахини осложнялись дождями, погода стояла отвратительная, шли достаточно сильные ливни. Также поисковикам пришлось столкнуться с новой напастью – дикими животными.

Матушка Феврония ушла в лес за ягодами 20 июля и потералась. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– Поджидала и другая опасность, в лесу бродили медведи: медведица с медвежонком и где-то поблизости папа-медведь. То есть на некоторые участки волонтёры просто не могли пройти, там уже требовалась помощь охотников и лесников, – рассказала «КП-Нижний Новгород» инфорг поисково-спасательной группы "Рысь" Нина Филимонова. – Поиски также осложнялись тем, что женщина ходила и самостоятельно искала выход. Например, оказалось, что волонтёры были на одном месте, потом ушли, и она там тоже проходила.

К слову, в этот лес монахиня ходила и раньше, местность ей была знакома. Как оказалось, в прошлом году матушка Феврония уже терялась в лесном массиве, но, если тогда ей удалось найти дорогу домой, то в этот раз удача покинула её.

Нашли потерявшуюся женщину спустя шесть дней. Так, примерно в 10:30 26 июля два местных лесника наткнулись на монахиню в овраге в трёх километрах от посёлка Свободный, из которого она ушла. Ослабленную матушку Февронию донесли до автомобиля скорой медицинской помощи, где передали в руки надёжных медиков. Женщину госпитализировали в центральную районную больницу Вознесенского района.

– Она очень сильно ослаблена и обезвожена, – поделилась с «Комсомолкой» инфорг поисково-спасательной группы "Рысь" Нина Филимонова. – Монахиня в сознании, с ней сейчас общаются.

Всё это время в лесу женщина выживала питаясь одними ягодами. По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, состояние женщины оценивается, как средней степени тяжести. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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