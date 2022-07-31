«Находится дома, с семьей»: Подросток, зарезавший сверстника в Нижнем Новгороде, вышел на свободу через полтора месяца после убийства

Подростка, зарезавшего сверстника в Нижнем Новгороде, отпустили домой.

Неожиданное продолжение получила история с убийством подростка в Нижнем Новгороде. Напомним, вечером 6 июня в подъезде одного из домов в Московском районе жестоко был убит 12-летний мальчик. Окровавленное тело ребенка обнаружили в подъезде дома на улице Куйбышева. В преступлении подозревают его сверстника.

- По версии следствия, вечером 6 июня в подъезде дома 12-летний подросток нанес потерпевшему множественные ножевые ранения по телу и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений раненый ребенок скончался, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Как удалось выяснить следователям, между ребятами действительно произошла ссора. Якобы погибший обижал товарища и не желал с ним общаться, и тот отомстил ему самым чудовищным образом. Сразу после трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», а подозреваемый в совершении этого преступлен отправлен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Однако надолго он там не задержался – уже через полтора месяца его отпустили домой.

- В настоящее время ребенок находится дома с семьей. В конце июля закончился срок действия постановления суда. До 29 июля семья могла обжаловать решение суда, - сообщает NewsNN со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным ведомства, в настоящее время прокуратура готовит документы о помещении ребенка в специальное образовательное учреждение закрытого типа. Речь идет о подобии интерната для малолетних преступников, не достигших 14-летнего возраста.

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