Догнал у подъезда, пряча лицо: Появилось видео последних минут жизни 12-летнего мальчика, убитого сверстником в Нижнем Новгороде

Перед трагедией мальчики переговорили и пожали друг другу руки.

В Нижнем Новгороде не утихают разговоры по поводу жестокого убийства 12-летнего школьника, которого зарезал сверстник в подъезде дома на улице Куйбышева. По прошествии времени появляются все новые и новые подробности страшного преступления. В распоряжении «КП» оказалось видео с домофонной камеры наблюдения, на котором запечатлены последние минуты жизни Антона (имя изменено – прим.).

Напомним, резонансное убийство было совершено около 18 часов вечера 6 июня в подъезде одного из домов на улице Куйбышева. 12-летний мальчик нанес множество ножевых ранений своему знакомому, с которым раньше учился в одной школе.

12-летний потерпевший перешел в шестой класс. Фото: СОЦСЕТИ

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что злоумышленник догнал Антона около его дома: мальчик уже подходил к подъезду, как тот его окликнул. Антон остановился, собеседник что-то говорил ему, после чего протянул руку, будто бы прося примирения. Ребята ударили по рукам и пошли в подъезд, где жил погибший. По пути гость спросил у товарища, есть ли у него кто дома, на что Антон ответил: «Родители». Особенно стоит отметить тот факт, что все это время лицо преследователя было скрыто: он поднял ворот толстовки до самых глаз. Спустя непродолжительное время Антона с множественными ножевыми ранениями нашли на лестничной клетке.

Мальчика нашли в подъезде с множеством ножевых ранений. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Злоумышленник наносил удары по лицу и телу, от полученных травм мальчик скончался до прибытия скорой помощи, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

После этого подозреваемый пытался скрыться, но был задержан. 12-летний юноша не стал отрицать свою вину и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Известно, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас он находится в центре МВД для несовершеннолетних преступников.

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