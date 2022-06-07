«Был спокойным дружелюбным парнем»: Что известно о 12-летнем мальчике, которого убил сверстник в Нижнем Новгороде

Погибший мальчик закончил пятый класс. Фото: СОЦСЕТИ

Главной темой сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде остается зверское убийство 12-летнего мальчика в подъезде дома на улице Куйбышева. В жестокой расправе подозревают его сверстника, с которым погибший был хорошо знаком.

Антон Кормилин (имя изменено – прим.) закончил пятый класс – по словам знакомых, учился хорошо, в основном на четверки и пятерки. В эту школу он перевелся в прошлом году, а до этого четыре года учился в другой школе, в которой также обучается подозреваемый в убийстве.

По словам знакомой семьи погибшего Вероники, мальчики были хорошо знакомы друг с другом.

- Они учились в одной школе, раньше дружили. В тот день между ними произошла ссора, и через несколько часов мальчик так поступил, - рассказала девушка.

Трагедия произошла в подъезде дома, где жил убитый мальчик. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По официальной версии СК, погибший обижал сверстника и не желал с ним общаться, и тот отомстил ему самым чудовищным образом. Однако соседи Антона говорят, что он бы и мухи не обидел.

- Он был нормальным, спокойным, дружелюбным парнем, имел много друзей, рос на моих глазах, всегда был вежлив, - написал сосед семьи Кормилиных Максим Минав.

Судя по страницам в соцсети, погибший мальчик был вполне обыкновенным подростком со свойственными ему интересами: трюки на самокатах, видеоклипы, общение с друзьями и прочее. Кормилины – обычная среднестатистическая российская семья, видно, что дружная: все вместе они ходили на пикники, ездили летом на море, на 1 сентября в школу Антона провожали тоже все вместе.

Как рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах, подозреваемый в убийстве подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере – возможно, здесь и стоит искать истинную причину преступления.

После убийства подозреваемый пытался скрыться, но его задержали. Мальчик тут же во всем признался. Сейчас он помещен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

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