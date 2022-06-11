Родители 13-летнего мальчика, убившего сверстника в Нижнем Новгороде, рассказали о причинах трагедии

Трагедия произошла 6 июня около 18 часов вечера.

Вот уже пятые сутки Нижегородская область не может оправиться от трагедии в Нижнем Новгороде – там в одном из подъездов на улице Куйбышева был найден убитым 12-летний школьник. Как позже оказалось, больше десяти ножевых ранений мальчику нанёс его знакомый сверстник. Подозреваемого подростка задержали спустя шесть часов после убийства, и он тут же во всем признался. Сейчас он помещен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

- Меня дома не было. Он ушел и пришел без меня. Узнала [о случившемся], когда вполовину 12 постучали в дверь сотрудники следственного комитета, - рассказала журналистам «Кстати» мать подозреваемого в убийстве. - Знал о произошедшем отец, со мной он мало чем делится. Потому что у моих мужа и детей девиз - маму расстраивать нельзя.

Отец подозреваемого подтвердил, что его сын, вернувшись домой, действительно сказал, что порезал человека.

- Я ему не проверил, не предал этому значения, - рассказал мужчина. - Без крови этот нож был, когда он мне его показал. И на сыне не было крови вообще, поэтому я не смог сказанному поверить.

Избавиться от доказательств родители 13-летнего мальчика, убившего сверстника, не пытались. По словам матери подозреваемого, кровь она не отстирывала, да и куртку, в которой был сын, отдала правоохранителям сразу.

- Надоела мне вся эта катавасия. Я в сердцах сказал: «Выкинь всю коллекцию от брелочного ножа до охотничьего», - вспоминает отец подозреваемого. - Если бы я сыну поверил и попытался скрыть доказательства, то не нашли бы ничего.

Сейчас многих волнует один вопрос: за что один подросток мог так жестоко расправиться с другим? Родители подозреваемого считают, что причина трагедии заключается в банальной детской жестокости.

- У него были плохие отношения с этим мальчиком [погибшим]. Я два года слышала от него, как он его обижает. Я просто его уговаривала не общаться. Обходить стороной и не обращать внимания. Мы всегда его учили просто избегать и не встревать в конфликты, - поделилась женщина. - Последней каплей было оскорбление нас, родителей. Это было в тот день.

Их сын травлю со стороны сверстников воспринимал болезненно и, видимо, в какой-то момент не смог выдержать. Например, если раньше мальчик плакал и переживал, то с возрастом обида переросла в злость.

- Я, конечно, хочу перед родителями [погибшего мальчика] извиниться, но я пока не набралась смелости прийти к ним. Материально как-то, наверное, помочь. Я сына не оправдываю, но дети очень жестокие по природе своей, - подытожила мать подозреваемого.

Также сообщается, что сейчас с мальчиком работают психологи и якобы он находится в состоянии аффекта и не может вспомнить, что натворил.

Известно, что подозреваемый мальчик состоял на учете в психоневрологическом диспансере и был хорошо знаком с погибшим: с первого по четвертый класс дети учились в одной школе.

О погибшем мальчике знакомые отзываются как о вежливом, дружелюбном воспитанном ребенке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Учились в одной школе, раньше дружили»: Сверстник жестоко убил 12-летнего мальчика в подъезде дома в Нижнем Новгороде

В убийстве 12-летнего мальчика в Нижнем Новгороде подозревают его сверстника (подробнее)

«Был спокойным дружелюбным парнем»: Что известно о 12-летнем мальчике, которого убил сверстник в Нижнем Новгороде

Знакомые рассказали, каким был 12-летний мальчик, убитый сверстником в подъезде дома в Нижнем Новгороде (подробнее)

Догнал у подъезда, пряча лицо: Появилось видео последних минут жизни 12-летнего мальчика, убитого сверстником в Нижнем Новгороде

Видео последних минут жизни убитого в Нижнем Новгороде 12-летнего мальчика появилось в сети (подробнее)

Жестоко убитого сверстником 12-летнего мальчика похоронили в Нижнем Новгороде

Погибший был единственным ребенком в семье (подробнее)