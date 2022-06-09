Жестоко убитого сверстником 12-летнего мальчика похоронили в Нижнем Новгороде

Погибший был единственным ребенком в семье. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нижнем Новгороде простились с ребенком, который был жестоко убит сверстником в подъезде своего дома на улице Куйбышева. Родственники мальчика, друзья и знакомые до сих пор не могут поверить в случившееся — какая-то мелкая обида стала поводом для кровавой расправы. Больше 10-ти ножевых ранений, и это совершил не маньяк, не рецидивист-выпивоха, а знакомый 13-летний мальчик. Когда-то они вместе учились и у обоих все было впереди.

- У них была какая-то ссора. Потом он пришел помирился с ним. Похоже за минуту или две это убийство произошло.Он состоял уже [на учете] в психушке. Как говорят, у него вся семья с головой немного не дружит. Мне кажется, все произошло из-за того, что у него [в голове] “перемкнуло», - рассказал «Кстати» знакомый убитого мальчика.

Какими бы ни были мотивы, а погибшего мальчика уже не вернуть. Он был единственным ребенком в семье и для родителей это невосполнимая утрата.

- Мы его очень редко видели, к сожалению. Мальчик очень подвижный. Всегда улыбался, всегда веселый, всегда на позитиве, юморной — рассказала раздавленная горем бабушка покойного.

Напомним, шокирующая своими подробностями трагедия произошла 6 июня в Московском районе города. По версии следствия, злоумышленник поссорился со своей жертвой и затаил обиду за то что тот не хотел с ним дружить. Около 6 вечера он настиг своего обидчика у подъезда и завел с ним разговор. Будто бы в знак примирения ребята ударили по рукам и вместе зашли в подъезд. Это были последние мгновения жизни 12-летнего мальчика.

Подозреваемого нашли и задержали. Он даже не отрицал свою причастность к произошедшему. Напротив, сразу же признал свою вину. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», однако наказания по этой статье он, скорее всего, избежит, так как является несовершеннолетним и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.