«Учились в одной школе, раньше дружили»: Сверстник жестоко убил 12-летнего мальчика в подъезде дома в Нижнем Новгороде

Убийство произошло в подъезде дома на улице Куйбышева. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Утро вторника в Нижнем Новгороде началось с ужасных новостей: в подъезде одного из домов в Московском районе жестоко убит 12-летний мальчик. Окровавленное тело ребенка обнаружили накануне вечером в подъезде дома на улице Куйбышева. В преступлении подозревают его сверстника.

- По версии следствия, 6 июня в вечернее время в подъезде дома 12-летний подросток нанес потерпевшему множественные ножевые ранения по телу и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений раненый ребенок скончался, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Как рассказала «КП – Нижний Новгород» знакомая семьи погибшего мальчика Вероника Жулина, мальчики были хорошо знакомы друг с другом.

- Они учились в одной школе, раньше дружили. В тот день между ними произошла ссора, и через несколько часов мальчик так поступил, - рассказала девушка.

Её слова подтверждает и официальная версия СК: как удалось выяснить следователям, между ребятами действительно произошла ссора. Якобы погибший обижал товарища и не желал с ним общаться, и тот отомстил ему самым чудовищным образом.

Сейчас подозреваемый подросток находится в центре изоляции несовершеннолетних правонарушителей, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Следователи назначают экспертизы, допрашивают свидетелей, собирают характеризующие материалы на подростков. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.