Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 мая 2021 года: 77 человек выписали за сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 146 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 117,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 117 676.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 112 372 человека. За последние сутки выписали 77 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 15 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 586 жителей региона. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним – больше всего заражений выявили в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, чуть ранее мы сообщали, что режим обязательной самоизоляции для беременных нижегородок продлили до 30 июня. Кроме того, в указ "О введении режима повышенной готовности" ввели новые послабления коронавирусных ограничений.

Также в Нижнем Новгороде откроют ещё три пункта вакцинации от коронавируса. По информации от 25 мая, уже 333 тысячи нижегородцев привилисть от ковида.

За первый день работы мобильного пункта вакцинации в ПИМУ привилось более 60 человек.

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