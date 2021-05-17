200 тысяч рублей перечислило правительство семье убитой 12-летней девочки под Нижним Новгородом. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области не утихают разговоры о страшной трагедии в поселке Большое Козино. Напомним, днем 13 мая 12-летняя девочка пропала по дороге из школы. Вечером ее тело было обнаружено в лесополосе в нескольких сотнях метрах от дома. Вскоре удалось отыскать и главного подозреваемого по этому делу – им оказался 49-летний Сергей Матюшин, ранее неоднократно судимый за изнасилования детей. Сейчас расследование этого преступления продолжается.

Тем временем в самом поселке Большое Козино прошли похороны ребенка. Проводить ребенка в последний путь пришли сотни местных жителей – соседи, учителя, одноклассники. Многие из них до сих пор не могут поверить в случившееся.

- Она была очень светлой, доброй девочкой, - рассказала «КП-Нижний Новгород» ее знакомая. – Бывало, прибегала к нам в класс, ждала подружку. Очень улыбчивая, дружелюбная. Такая маленькая, с двумя косичками. Помню ее, как сейчас. Даже не верится, что ее больше нет!

- Ужасная новость. Таким поступкам нет оправдания. Надеюсь, правоохранительные органы максимально жёстко и оперативно отреагируют на ситуацию, - ранее прокомментировал жуткую историю глава региона Глеб Никитин. - Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую помощь семье, как материальную, так и психологическую. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким.

Как сообщили в региональном министерстве социальной политики, семье погибшей девочки выплачена материальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Денежные средства семье перечислены.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

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